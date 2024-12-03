«Барселона» – первая команда топ-5 лиг с двумя игроками, забившими 10+ голов

Футболист «Барселоны» Рафинья Диас преодолел отметку в десять забитых мячей в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

Десятым для бразильца стал победный гол в матче с «Мальоркой» – вингер реализовал пенальти на 56-й минуте и вывел свою команду вперёд (2:1). Вскоре Рафинья оформил дубль, а затем «сине-гранатовые» забили ещё дважды – 5:1.

Как информирует Opta, «Барселона» – первая команда в пяти ведущих европейских лигах в нынешней кампании, в которой сразу двум игрокам покорилась отметка в десять и более забитых мячей. Первым в составе каталонского гранда этого добился Роберт Левандовски – сейчас у польского форварда 15 голов в Ла Лиге.