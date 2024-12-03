Де Йонг отметился первыми результативными действиями за «Барселону» с февраля

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг впервые за долгое время напрямую поучаствовал в забитых голах.

Нидерландец вышел на замену на 72-й минуте встречи с «Мальоркой», а уже на 79-й отправил мяч в сетку ворот соперников. Спустя ещё пять минут 27-летний хавбек ассистировал Пау Виктору, который установил на табло счёт 5:1. Для де Йонга это первые результативные действия почти за десять месяцев – с матча прошлого сезона против «Хетафе» (4:0), который прошёл 24 февраля. Тогда игрок отметился одним голом.

Напомним, что Френки де Йонг не появлялся на поле с апреля по октябрь из-за травмы лодыжки.