Рафинья оформил 26 результативных действий в 21 матче за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас улучшает и без того выдающиеся показатели результативности в текущем сезоне.

На 56-й минуте сегодняшнего матча Ла Лиги против «Мальорки» бразилец реализовал пенальти, установив на табло счёт 2:1 в пользу «сине-гранатовых», а на 74-й оформил дубль, замкнув эффектную подачу Ламина Ямаля. Таким образом, в активе Рафиньи уже 26 результативных действий за «Барселону» в нынешней кампании – 16 голов и 10 ассистов. Для достижения такого показателя игроку потребовалось провести всего 21 поединок.

За весь прошлый сезон Рафинья отметился 10 забитыми мячами и 13 голевыми передачами, проведя 37 игр.