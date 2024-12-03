Анчелотти объяснил результативность Беллингема

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о результативности полузащитника Джуда Беллингема, который забивал в трёх последних матчах чемпионата Испании.

«Общекомандная работа позволила Беллингему снова забивать, но он всегда играл хорошо. Сейчас мы лучше владеем мячом, играем точнее, а действия Мбаппе освободили свободные зоны, которыми пользуется Джуд», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Мадридский клуб проведёт свой следующий матч уже завтра, 4-го декабря, «сливочные» отправятся в Бильбао, где сыграют против «Атлетика». На данный момент подопечные Анчелотти занимают второе место в чемпионате Испании.