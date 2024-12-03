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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил результативность Беллингема

03 Декабря 2024 • 22:31 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.10 X 3.50 2 2.25
Через 23 ч. 59 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о результативности полузащитника Джуда Беллингема, который забивал в трёх последних матчах чемпионата Испании.

«Общекомандная работа позволила Беллингему снова забивать, но он всегда играл хорошо. Сейчас мы лучше владеем мячом, играем точнее, а действия Мбаппе освободили свободные зоны, которыми пользуется Джуд», – цитирует Анчелотти пресс-служба «Реала».

Мадридский клуб проведёт свой следующий матч уже завтра, 4-го декабря, «сливочные» отправятся в Бильбао, где сыграют против «Атлетика». На данный момент подопечные Анчелотти занимают второе место в чемпионате Испании.

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