Вальверде: «Мы не должны ввязываться в размен атаками с «Реалом»

Рулевой «Атлетика» Бильбао Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча с мадридским «Реалом».

«Да, недавно они проиграли «Милану» и «Ливерпулю» в Лиге чемпионов, но в чемпионате им удалось догнать «Барселону», у них есть ещё игра в запасе, которая может вывести «Реал» на первое место. Для нас это будет очень сложный матч. Мы должны всё делать идеально, это игра, в которой нельзя допускать ошибки. Когда вы играете здорово и доминируете, но не доводите дело до логического завершения, то «Реал» обязательно накажет вас. Мы не можем ввязываться с ними в размен атаками, потому что на дистанции они реализуют больше нас. Попробуем не давать им атаковать», - цитирует Вальверде Mundo Deportivo.