Торрес прервал серию без голов в «Барселоне»

Во вторник вечером в чемпионате Испании проходит матч между «Мальоркой» и «Барселоной». Счёт в этом поединке был открыт на 12-й минуте, когда отличился нападающий Ферран Торрес. Именно его решил выпустить в стартовом составе Ханс-Дитер Флик, в то время как Роберт Левандовски остался в запасе.

Для Торреса это только второй гол в нынешнем сезоне. Первый форвард забил достаточно давно – 31 августа. Тогда Ферран огорчил вратаря «Вальядолида».

Стоит отметить, что определённый отрезок времени Ферран Торрес пропустил из-за травмы.

Следить за матчем между «Мальоркой» и «Барселоной» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.