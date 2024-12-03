Голкипер «Реала» Тибо Куртуа может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом вещает Marca.

По данным источника, «Реал» не хочет отпустить своего вратаря, да и сам бельгиец счастлив в Мадриде. Однако отмечается, что за 32-летнего Куртуа саудовские клубы готовы заплатить солидные деньги, что может изменить ситуацию.

В этом сезоне Куртуа провел 15 матчей с учетом всех турниров, пропустил 12 голов и шесть раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря с «Реалом» рассчитан до июня 2026 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость бельгийца в 25 миллионов евро.