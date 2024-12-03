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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Мальоркой», Ямаль – в основе

03 Декабря 2024 • 19:45 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 6.00 X 4.20 2 1.58
Через 1 ч. 2 мин.

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Испании с «Мальоркой».

С первых минут главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле следующих футболистов: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Торрес.

Встреча 19-го тура испанской Ла Лиги между «Мальоркой» и «Барселоной» состоится сегодня, 3 декабря. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями можно будет в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.

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МАЛЬОРКА БАРСЕЛОНА
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