Левандовски не попал в стартовый состав «Барселоны» на игру с «Мальоркой», Ямаль – в основе

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий матч чемпионата Испании с «Мальоркой».

С первых минут главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик решил выпустить на поле следующих футболистов: Пенья (вр), Кунде, Кубарси, Мартинес, Бальде, Касадо, Педри, Ямаль, Ольмо, Рафинья, Торрес.

Встреча 19-го тура испанской Ла Лиги между «Мальоркой» и «Барселоной» состоится сегодня, 3 декабря. Начало поединка запланировано на 21:00 по московскому времени. Следить за всеми событиями можно будет в прямой текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.