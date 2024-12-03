Анчелотти высказался о ситуации «Реала»

Рулевой «Реала» Карло Анчелотти на вторничной пресс-конференции ответил на вопрос о своём настроении. За последние месяцы в прессе не раз писали о его возможном уходе из клуба.

«Со мной всё хорошо. Несмотря на все трудности, с которыми мы столкнулись, мы боремся и конкурируем. Никто не думает, что в декабре можно что-то выиграть, но нужно бороться. Несмотря на проблемы, мы ведём борьбу, как и всегда. Когда Винисиус, Камавинга и Алаба вернутся, мы будем бороться ещё сильнее», - сказал Анчелотти журналистам.

В среду, 4 декабря, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао.