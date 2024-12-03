Анчелотти порадовал новостью о возвращении игрока «Реала» в строй

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил перед журналистами в преддверии гостевого матча чемпионата Испании против «Атлетика» из Бильбао. Итальянец порадовал фанатов команды новостью о том, что полузащитник Орельен Тчуамени полностью восстановился и готов играть.

«Тчуамени полностью здоров. Он очень хорошо тренировался и восстанавливался. Он готов выйти на поле с первых минут. Посмотрим, какое решение я приму», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что Орельен Тчуамени травмировался в матче Лиги чемпионов против «Милана», который проходил в начале ноября.