Анчелотти ответил, кто будет бить следующий пенальти «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти во вторник пообщался с журналистами на пресс-конференции. Итальянец ответил на вопрос, кто будет бить следующий пенальти, Джуд Беллингем или Килиан Мбаппе.

«Завтра они сами примут решение, если будет нужно. Я не думаю, что это тема для дискуссии. В действиях Мбаппе на пенальти в игре с «Хетафе» кто-то может увидеть неуверенность. Но мы рассматриваем это как акт ответственности и альтруизма. Для нас это очень важные аспекты. Мы очень ценим альтруизм такого великого таланта, как Мбаппе», - сказал Анчелотти.

Как известно, Мбаппе в игре с «Хетафе» отдал пенальти Беллингему. Ранее француз не реализовал одиннадцатиметровый в матче против «Ливерпуля».

В среду, 4 декабря, «Реал» проведёт гостевой матч против «Атлетика».