Захарян до сих пор не вернулся в общую группу

Российский хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян занимается отдельно от команды. Об этом рассказал представитель сан-себастьянского клуба.

— Захарян чувствует себя лучше, но пока не готов играть. Нужно чуть больше времени, пока он не тренируется с общей группой, — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского коллектива.

Напомним, в текущем сезоне 21-летний Захарян на поле не выходил, так как травмировался на летних сборах. В ноябре футболист был близок к возвращению в строй, но получил новую травму.

5 декабря «Реал Сосьедад» встретится на выезде с «Конкенсе» в рамках второго круга Кубка Испании. Начало — в 23:00 по мск.