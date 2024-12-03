Анчелотти: «У Асенсио нет недостатков»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре центрального защитника команды Рауля Асенсио.

— Асенсио показал себя надежным игроком, у которого нет недостатков. Он очень мотивирован, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне 21-летний Асенсио принял участие в четырех матчах за основную команду и стал автором одной результативной передачи.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в копилке 33 очка после 14 туров.

Завтра, 4 декабря, подопечные Анчелотти сыграют на выезде с «Атлетиком». Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.