«Мальорка» – «Барселона»: Какой стартовый состав Флик отрядит спасать ситуацию в чемпионате Испании

В девятнадцатом туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях против «Мальорки». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут быть стартовые составы.

«Мальорка»: Грейф (вр), Мохика, Раильо, Вальент, Морей, Дардер, Морланес, Саму Кошта, Наварро, Ларин, Мурики.

«Барселона»: Пенья (вр), Бальде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Кунде, де Йонг, Касадо, Рафинья Диас, Ольмо, Ямаль, Левандовски.

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик сообщил, что вратарь Иньяки Пенья останется первым номером каталонцев, а Войцех Щесны и дальше будет вторым выбором.

У «Барселоны» в лазарете вратарь Марк-Андре тер Штеген, а также полевые игроки Марк Берналь, Андреас Кристенсен, Ансу Фати. На подходе после повреждения Рональд Араухо.

У «Мальорки» травмированы либо под вопросом Иван Куэльяр Тони Лато, Хосе Капете и Такума Асано. В предыдущем туре Ла Лиги «Барселона» проиграла «Лас-Пальмасу» (1:2), «Мальорка» обыграла «Валенсию» (2:1).

«Барселона» уже потеряла первое место по потерянным очкам. «Блауграна» потеряет его и по набранным, если не победил «Мальорку», а мадридский «Реал» в среду выиграет у «Атлетика» из Бильбао.

Матч «Мальорка» – «Барселона» пройдёт сегодня, 3 декабря, на «Эстади Майорка Сон Муа». Стартовый свисток прозвучит в 21 час по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов