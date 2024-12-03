По ходу сезона 2024/2025 Карло Анчелотти сталкивается с давлением, ведь результаты «Реала» далеки от идеальных. Конечно, мадридцами мешают травмы, но слухи о возможном расставании с Анчелотти уже не раз проскакивали в прессе.

Как сообщает Defensa Central, в случае отставки Карло Анчелотти «Реал» может довериться его сыну – Давиде Анчелотти. Сейчас Анчелотти-младший входит в тренерский штаб «сливочных». В руководстве мадридского клуба очень высоко оценивают Давиде за его приверженность молодёжи и более смелым подходам по сравнению с отцом.

В то же время вероятность того, что Давиде Анчелотти возглавит «Реал» сразу после ухода отца, называется невысокой.