Флик может покинуть «Барселону» - названо условие

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как информирует источник, это может произойти в том случае, если «сине-гранатовые» закончат сезон-2024/2025 без трофеев. Напомним, что 59-летний немецкий специалист занял пост наставника каталонского коллектива летом 2024 года.

После 15 туров чемпионата Испании «Барселона» с 34 набранными баллами занимает первое место в турнирной таблице. Каталонская команда опережает идущий вторым мадридский «Реал» на одно очко. При этом у «королевского» клуба есть одна игра в запасе.