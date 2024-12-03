«Реал» без центрфорвада – не «Реал»: топ-7 нападающих, которые могут усилить клуб в зимнее трансферное окно

Нынешние результаты «Реала» сильно напрягают. Да, у команды много внутренних проблем и огромное количество травм, но в любом случае «сливочные» пока не показывают то, чего от них ждут. Да и адаптация Килиана Мбаппе проходит далеко не безоблачно. Летом многим могло показаться, что уход Хоселу не будет иметь серьёзных последствий, но очевидно, что «Реалу» не хватает классического центрфорварда, который мог бы банально выполнять функции столба, когда это необходимо. Предлагаем «королевскому клубу» варианты усиления на зиму.

Анте Будимир – «Осасуна»

Хорватский нападающий проводит отличный сезон. Он забил 8 голов за «Осасуну» и вообще находится в отличной форме. Его 190 см очень помогут «Реалу» во второй половине сезона. Да, ему уже 33 года, но и Хоселу зажигал, будучи далеко не мальчиком. Будимир никогда не играл в больших клубах и при определённых обстоятельствах может получить такой шанс.

Рауль Де Томас – «Райо Вальекано»

Совсем не очевидный вариант, ещё пару лет назад он забивал 23 гола в сезоне за «Эспаньол», а сейчас сидит на скамейке запасных «Райо Вальекано». Впрочем, недавно он оформил дубль в кубке и, вероятно, набирает форму после травмы. Очевидно, нынешний уровень Де Томаса не подходит «Реалу», однако Рауль может расцвести в Мадриде. Тем более что он воспитанник клуба и точно будет готов к любым задачам.

Херард Морено – «Вильярреал»

Нападающий с опытом выступлений в сборной Испании в этом сезоне больше лечится, чем играет, однако сейчас он набирает форму и уже успел забить и оформить ассист. В отличие от других футболистов из этой подборки, Херард не может похвастаться большими габаритами, но и с ростом 180 см он умеет неплохо вести борьбу. При этом Морено хорош в подыгрыше, что важно для быстрых вингеров «Реала».

Борха Иглесиас – «Сельта»

Прошлый сезон для форварда вышел сложным, он не забил в первом полугодии за «Бетис», а затем неудачно съездил в «Байер, где хоть и стал чемпионом, отличиться так и не сумел. Сейчас же он неплохо выглядит в составе «Сельты». Габаритный форвард хорош в борьбе и может как помогать партнёрам, так и забивать сам. В 31 год он ещё может проявить себя с самой лучшей стороны.

Ведат Мурики – «Мальорка»

Когда-то нападающий сборной Косово неудачно съездил в «Лацио», но вот в Испании дела у него пошли хорошо. В сезоне-2022/23 он даже настрелял 15 голов. Сейчас с результативностью так себе, однако борьбу в воздухе Мурики всё так же ведёт блестяще. 194-сантиметровый форвард может компенсировать технические недостатки физикой, а «Реалу» это и нужно.

Эдинсон Кавани – «Бока Хуниорс»

Да, звучит это несколько странно. Заслуженный форвард отправился покорять Латинскую Америку, недавний период в «Валенсии» был неоднозначным, да и отношения с Мбаппе в «ПСЖ» были не безоблачными. Однако в любом случае они хорошо взаимодействовали, а значит Килиану будет проще раскрываться в Мадриде. Возвращение Кавани из-за океана – потенциально очень любопытный ход, который может быть выгоден обеим сторонам.

Виктор Осимхен – «Галатасарай»

И всё же в списке нельзя обойтись без по-настоящему большой звезды. Летом нападающий сборной Нигерии так и не перешёл в топ-клуб и, разругавшись с «Наполи» уехал на правах аренды в Турцию. Следующим летом за него развернётся настоящая битва, но почему бы «Реалу» не сделать ход уже зимой? Конкуренты в январе действовать не готовы, так что один из самых лакомых лотов можно урвать дешевле. Правда, если все остальные футболисты из списка потенциально видятся игроками запаса, то возможный переход Осимхена означает встраивание его в обновлённую модель «сливочных».

Сергей Румянцев