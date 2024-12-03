Агент: «Неймар так любит Месси, что не захотел с ним конкурировать»

В 2017 году Неймар со скандалом покинул «Барселону», перебравшись в «Пари Сен-Жермен».

Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро. По словам агента Андре Кюри, на решение бразильца во многом повлиял знаменитый матч «Барселоны» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, завершившийся со счётом 6:1.

«Неймар покинул «Барселону», потому что после победы 6:1 над «ПСЖ» во всех заголовках оказался Месси, хотя он сыграл важную роль. Неймар так любит Лео, что не захотел с ним конкурировать», – цитирует Managing Barca агента.

Бразильский футболист представлял цвета парижан до августа 2023 года, после чего перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».