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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент: «Неймар так любит Месси, что не захотел с ним конкурировать»

03 Декабря 2024 • 08:09 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 6.00 X 4.20 2 1.58
Через 11 ч. 47 мин.

В 2017 году Неймар со скандалом покинул «Барселону», перебравшись в «Пари Сен-Жермен».

Сумма трансфера составила рекордные 222 млн евро. По словам агента Андре Кюри, на решение бразильца во многом повлиял знаменитый матч «Барселоны» с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, завершившийся со счётом 6:1.

«Неймар покинул «Барселону», потому что после победы 6:1 над «ПСЖ» во всех заголовках оказался Месси, хотя он сыграл важную роль. Неймар так любит Лео, что не захотел с ним конкурировать», – цитирует Managing Barca агента.

Бразильский футболист представлял цвета парижан до августа 2023 года, после чего перешёл в саудовский «Аль-Хиляль».

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Неймар Андре Кюри ещё теги

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