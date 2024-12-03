Флик высказался о решении Рафиньи не отдавать капитанскую повязку де Йонгу

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию из недавнего матча против «Лас-Пальмаса».

Рафинья Диас вывел команду на игру с капитанской повязкой, однако должен был передать её Френки де Йонгу, когда тот вышел на замену во втором тайме. Бразилец этого не сделал – он остался капитаном, хотя ранее в «Барселоне» следовали данному обычаю.

«Честно говоря, я этого не заметил. В этом не было какой-то особой причины, в Германии мы обычно не передаём повязку по ходу матча. Я не знаю точно, что произошло», – поведал Флик на пресс-конференции в преддверии поединка с «Мальоркой», который состоится во вторник.