В «Барселоне» обеспокоены здоровьем Ольмо

В «Барселоне» переживают из-за склонности полузащитника Дани Ольмо к травмам.

Испанец остался на скамейке запасных в проигранном поединке «сине-гранатовых» против «Лас-Пальмаса» (1:2) из-за риска получить новое повреждение. Как информирует Barca Universal, в «Барселоне» обеспокоены состоянием здоровья Ольмо. Из-за мышечной «хрупкости» 26-летнему игроку трудно проводить по три матча в неделю.

В активе Дани Ольмо шесть забитых мячей в десяти встречах команды Ханса-Дитера Флика в текущей кампании. В августе атакующий хавбек был приобретён каталонским грандом у немецкого «РБ Лейпцига» за 55 млн евро.