Де Йонг собрал идеального футболиста: Месси выиграл в трёх категориях

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг назвал лучших игроков мира по приведённым критериям.

Идеальный футболист нидерландца обладал бы дриблингом, игровым мышлением и завершением атак Лионеля Месси, скоростью Килиана Мбаппе, стилем Неймара, оборонительными навыками Виргила ван Дейка и лидерскими качествами Душана Тадича, передаёт BarcaTimes ответ хавбека «сине-гранатовых».

Напомним, Френки де Йонг выступал с Лионелем Месси в «Барселоне», с Виргилом ван Дейком – в сборной Нидерландов, а с Душаном Тадичем – в амстердамском «Аяксе». С Килианом Мбаппе и Неймаром 27-летний игрок не пересекался.