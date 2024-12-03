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«Барселона» не позволит де Йонгу уйти свободным агентом в 2026 году

03 Декабря 2024 • 03:33 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 6.00 X 4.20 2 1.58
Через 16 ч. 49 мин.

Контракт полузащитника Френки де Йонга остаётся проблемной темой для «Барселоны».

Предложение по новому договору, которое клуб отправил нидерландцу более года назад, утратило актуальность – футболист так и не ответил. При этом, как сообщает Barca Universal со ссылкой на Diario Sport, в «Барселоне» не позволят де Йонгу дождаться завершения контракта и уйти свободным агентом в 2026 году. Руководство «сине-гранатовых» сделает всё возможное, чтобы поскорее избавиться от высокой зарплаты 27-летнего хавбека, если тот так и не решит продлить соглашение.

Френки де Йонг принял участие в десяти матчах коллектива Ханса-Дитера Флика. Игрок пропустил начало кампании из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
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