«Барселона» не позволит де Йонгу уйти свободным агентом в 2026 году

Контракт полузащитника Френки де Йонга остаётся проблемной темой для «Барселоны».

Предложение по новому договору, которое клуб отправил нидерландцу более года назад, утратило актуальность – футболист так и не ответил. При этом, как сообщает Barca Universal со ссылкой на Diario Sport, в «Барселоне» не позволят де Йонгу дождаться завершения контракта и уйти свободным агентом в 2026 году. Руководство «сине-гранатовых» сделает всё возможное, чтобы поскорее избавиться от высокой зарплаты 27-летнего хавбека, если тот так и не решит продлить соглашение.

Френки де Йонг принял участие в десяти матчах коллектива Ханса-Дитера Флика. Игрок пропустил начало кампании из-за травмы.