Эндрик – предпоследний в «Реале» по игровым минутам

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик пока далёк от места в стартовом составе.

Дебютный сезон бразильца в Европе складывается непросто: как правило, 18-летний игрок либо выходит на поле незадолго до финального свистка, либо вовсе остаётся на скамейке запасных, а его последнее на данный момент результативное действие датировано сентябрём. Как отмечает журналист Хорхе Пикон, в нынешней кампании только Хесус Вальехо (10) провёл меньше минут на поле среди всех футболистов «Реала», чем Эндрик (136).

На счету экс-звезды «Палмейраса» два забитых мяча и один результативный пас в 12 поединках за коллектив Карло Анчелотти.