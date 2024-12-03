«Барселона» определилась с ценником де Йонга

Стало известно, за какую сумму «Барселона» будет готова продать Френки де Йонга.

Нидерландец считается одним из главных кандидатов на уход предстоящим летом из-за высокой зарплаты и частых травм. Как неоднократно сообщалось, хавбек не даёт ответа каталонскому клубу на предложение о продлении контракта, что может поспособствовать скорой продаже. По обновлённым данным Catalunya Radio, «сине-гранатовые» готовы отпустить игрока всего за 20 млн евро.

В 2019 году «Барселона» купила Френки де Йонга у «Аякса» за 86 млн евро. Действующий контракт футболиста с грандом Ла Лиги рассчитан до середины 2026 года.