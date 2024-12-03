«Севилья» и «Осасуна» обменялись голевыми ударами и набрали по очку

«Севилья» и «Осасуна», представители середины таблицы Ла Лиги, играли в 15-м туре. При этом гости лишь дважды пробили по воротам.

В целом за весь матч можно выделить только голевые фрагменты. На 70-й минуте Рубен Гарсия доставил мяч в штрафную, и Анте Будимир головой переиграл вратаря. Три минуты, и затяжную атаку соперника завершил Доди Лукебакио - 1:1.

«Осасуна» - седьмая, «Севилья» - 11-я.