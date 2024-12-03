«Севилья» и «Осасуна» обменялись голевыми ударами и набрали по очку

«Севилья» и «Осасуна», представители середины таблицы Ла Лиги, играли в 15-м туре. При этом гости лишь дважды пробили по воротам.
В целом за весь матч можно выделить только голевые фрагменты. На 70-й минуте Рубен Гарсия доставил мяч в штрафную, и Анте Будимир головой переиграл вратаря. Три минуты, и затяжную атаку соперника завершил Доди Лукебакио - 1:1.
«Осасуна» - седьмая, «Севилья» - 11-я.
Протокол игры
|70'Будимир Анте (0:1)
|(1:1) Лукебакио Доди73'
Фернандес Альваро III•Кармона Хосе Анхель87' (Навас Хесус (87') •Баде Луак•Салас Кике•Педроса Адриа65' (Сусо Хесус (65') •Соу Джибрил 50'76' (Хуанлу Санчес (76') •Гудель Неманья•Самби Локонга Альберт-Мбойо87' (Агум Люсьен (87') •Лукебакио Доди•Берналь Исаак Ромеро•Фернандес Жерар65' (Ньигес Сауль (65')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро• 81'Бойомо Флавьян•Круз Хуан83' (Эррандо Хорхе (83') •Монкайола Хон•Муньос Икер71' (Бретонес Абель (71') •Орос Аймар•Гарсия Рубен71' (Ибаньес Пабло (71') •Будимир Анте•Сарагоса Брайан78' (Арнаис Хосе (78'Пенья Рубен83')
02 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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