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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» и «Реал» претендуют на дорогостоящего экс-игрока «Манчестер Юнайтед» слухи

03 Декабря 2024 • 00:18 Комментировать
Мальорка
...
Барселона
1 6.00 X 4.20 2 1.58
Через 19 ч. 22 мин.

Нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд по-прежнему интересен грандам Ла Лиги.

«Барселона» и мадридский «Реал» внимательно следят за успехами англичанина во Франции, докладывает TBR Football. Трансферная борьба за бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» может развернуться уже следующим летом. Ожидается, что «Марсель» запросит за свою звезду порядка 55-60 млн евро.

Мэйсон Гринвуд записал себе в актив девять забитых мячей и две результативные передачи в 13 матчах нынешнего розыгрыша Лиги 1. Стоимость 23-летнего футболиста, по версии специалистов Transfermarkt, составляет 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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