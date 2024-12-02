В «Реале» восторгаются игрой молодого новичка команды

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио быстро зарекомендовал себя в основной команде.

21-летнего футболиста вынужденно перевели в основу из «Кастильи» на фоне травм. Молодой испанец сходу впечатлил всех своей игрой – теперь в раздевалке «сливочных» никто не сомневается в его пригодности для игры в старте. Кроме того, по сведениям Diario AS, весьма вероятно, что центрбек продолжит регулярно выходить на поле до конца сезона.

Рауль Асенсио провёл четыре матча за команду Карло Анчелотти – в трёх случаях он помог мадридцам сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.