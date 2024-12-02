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В «Реале» восторгаются игрой молодого новичка команды

02 Декабря 2024 • 23:46 Комментировать (1)
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.35 X 3.55 2 2.12
04.12 23:00

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио быстро зарекомендовал себя в основной команде.

21-летнего футболиста вынужденно перевели в основу из «Кастильи» на фоне травм. Молодой испанец сходу впечатлил всех своей игрой – теперь в раздевалке «сливочных» никто не сомневается в его пригодности для игры в старте. Кроме того, по сведениям Diario AS, весьма вероятно, что центрбек продолжит регулярно выходить на поле до конца сезона.

Рауль Асенсио провёл четыре матча за команду Карло Анчелотти – в трёх случаях он помог мадридцам сохранить ворота в неприкосновенности. Контракт игрока рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Рауль Асенсио

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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
02 Декабря 2024 в 23:50
очень правильное решение!!!!
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