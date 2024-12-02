Флик: «Хорошо, что ноябрь закончился»

Наставник каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопросы журналистов перед матчем с «Мальоркой».

«Лучшая новость на сегодня – это окончание ноября. Мы создаём много моментов в последних играх, но реализация подводит. Да, мы являемся самой молодой командой в Испании, нам нужно продолжать многому учиться и бороться за победу в каждом матче. Мы должны быть единым целым как в обороне, так и в атаке», - цитирует Флика пресс-служба клуба.

«Барселона» по-прежнему сохраняет первую строчку в турнирной таблице, но по потерянным очкам мадридский «Реал» опережает каталонский клуб.