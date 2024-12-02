Флик предъявил претензию Левандовски

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был не в восторге от игры Роберта Левандовски в недавнем матче против «Лас-Пальмаса» (1:2).

Польский форвард отыграл до финального свистка, но не помог «сине-гранатовым» избежать сенсационного домашнего поражения. Как сообщает Diario Sport, перед сегодняшней тренировкой Флик провёл пятиминутную беседу с Левандовски, открыто предъявив тому претензии за не самое качественное выступление во встрече с «Лас-Пальмасом». 36-летний игрок согласился с наставником.

На счету Роберта Левандовски 22 забитых мяча и две результативные передачи в 20 поединках за «Барселону» в текущем сезоне.