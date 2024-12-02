Флик ответил на вопрос о травмах Араухо и Ольмо

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о состоянии защитника Рональда Араухо и полузащитника Дани Ольмо перед матчем против «Мальорки».

«Рональд хорошо тренируется, набирает форму, он почти готов. Не знаю, появится он в следующей игре или позже, но на данный момент всё складывается отлично – это важно. Ольмо вернулся в общую группу и готов выйти на поле», - цитирует Флика Marca.

«Барселона» сыграет с «Мальоркой» уже завтра, 3-го декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 21:00 по московскому времени. Каталонцы занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.