Нападающий Винисиус Жуниор временами остаётся героем трансферных слухов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на издание Marca, звёздный бразилец остаётся на радаре «Аль-Ахли». При этом «Реал» ясно дал понять, что отпустит Винисиуса только при получении 1 миллиарда евро.

Именно 1 миллиард евро прописан в контракте Винисиуса как опция выкупа. При этом предоставить, что какой-то клуб согласится заплатить такие деньги за трансфер, довольно сложно.

Самым дорогим в мире футбола остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Тогда грандом Лиги 1 было заплачено 222 миллиона евро.