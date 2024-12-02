Накануне из «Вальядолида» был уволен Пауло Пеццолано, который тренировал команду более полутора лет. Теперь об увольнении главного тренера посредством своего официального сайта объявил «Алавес». 52-летний Луис Гарсия Пласа покинул свой пост.

«Алавес» попрощался с тренером после домашней ничьей с «Леганесом» (1:1). Серия команды без побед в Ла Лиге дошла до трёх игр.

Луис Гарсия Пласа тренировал «Алавес» с лета 2022 года. За это время команда провела 108 матчей, в которых добилась 44 побед при 28 ничьих и 36 поражениях.

«Алавес» после пятнадцати туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.