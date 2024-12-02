Флик: «Щесны хорошо тренируется, но основным будет Пенья»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о вратаре Войцехе Щесны, который по-прежнему не появлялся на поле в составе каталонского клуба.

«Щесны очень хорошо тренируется, но мы не планируем менять вратаря. Иньяки Пенья остаётся нашим первым номером», - приводит слова Флика пресс-служба клуба.

25-летний Пенья является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне испанец сыграл 14 матчей за каталонский клуб во всех турнирах, в которых пропустил 14 голов. Действующее соглашение Пеньи с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.