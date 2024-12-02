«Вальядолид» на выходных разочаровал болельщиков, проиграв дома мадридскому «Атлетико» без шансов – 0:5. Команда располагается на последней, 20-й позиции в турнирной таблице чемпионата Испании после пятнадцати туров. «Вальядолид» смог набрать всего лишь девять очков.

После крупного домашнего поражения «Вальядолид» объявил об отставке Пауло Пеццолано с должности главного тренера. Уругвайский специалист работал с «бело-фиолетовыми» больше полутора лет – с апреля 2023 года.

Отметим, что президентом «Вальядолида» является известный в прошлом футболист – Роналдо.

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