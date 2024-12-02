Звезда «Реала» Беллингем дал точный ответ, когда вернётся на поле

В воскресенье «Реал» на своём поле обыграл «Хетафе» со счётом 2:0. В перерыве полузащитник Джуд Беллингем был заменён – он ощущал головокружение после столкновения с игроком команды-соперника.

К счастью, с Беллингемом всё в порядке. В понедельник англичанин успокоил фанатов «Реала» и назвал дату своего возращения на поле – это ближайший матч.

«Проверка показала, что всё хорошо. Я готов к среде. Спасибо за сообщения», - написал Беллингем в социальных сетях.

В среду, 4 декабря, «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Атлетика». Игра стартует в 23:00 по московскому времени.