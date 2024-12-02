Мбаппе подал жалобу – он жаждет получить 55 млн евро

Разбирательство между Килианом Мбаппе и «ПСЖ» продолжается. Как сообщает RMC Sport, звёздный нападающий обратился в дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). Слушание состоится 11 декабря.

Как известно, Мбаппе выбивает у «ПСЖ» долг в размере 55 миллионов евро. Речь идёт о сумме, которую футболист недополучил в Париже по зарплате и бонусам. При этом «ПСЖ» уверен в том, что не должен платить Килиану, поскольку он покинул клуб свободным агентом, а ранее давал какие-то общения.

Напомним, что в воскресенье Мбаппе забил за «Реал» и помог команде обыграть «Хетафе» со счётом 2:0.