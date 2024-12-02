Важный игрок «Барселоны» возобновил полноценные тренировки

Хорошие новости для «Барселоны». Защитник Рональд Араухо на днях начал полноценно тренироваться с командой. Как сообщает Marca, уругвайца допустили к нагрузкам, и его организм реагирует хорошо.

В то же время отмечается, что Араухо может пропустить ещё какое-то количество матчей. В «Барселоне» не хотят рисковать, поэтому не будут торопиться с возвращением 25-летнего футболиста на поле.

Как известно, в сезоне 2024/2025 Рональд Араухо до сих пор не играл за «Барселону» из-за полученной летом травмы.

Ближайший матч «Барселона» проведёт во вторник, 3 декабря, - против «Мальорки».