Месси показал сына в футболке другого игрока – он из «Барселоны»

Отпуск для Лионеля Месси начался раньше, чем он хотел и планировал. Дело в том, что «Интер Майами» вылетел уже на первой стадии плей-офф МЛС. Теперь Месси наслаждается временем в кругу своей семьи. В социальных сетях звёздный аргентинец опубликовал кадры с велопрогулки. На них видно супругу Месси – Антонеллу – и их двух сыновей.

Один из молодых ребят ехал на велосипеде в футболке «Барселоны». Это была футболка с номером и фамилией талантливого Ламина Ямаля.

Напомним, что Лионель Месси покинул «Барселону» летом 2021 года. Дальше он провёл два года в «ПСЖ», прежде чем отправиться в МЛС.

Месси обратился к «Барселоне»