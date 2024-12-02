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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус обратился к Беллингему

02 Декабря 2024 • 14:47 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Хетафе

В воскресенье вечером «Реал» на своём поле обыграл «Хетафе» в матче чемпионата Испании со счётом 2:0. Авторами голов стали Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе, которые отличились ещё до наступления перерыва.

После игры публикацию в социальных сетях сделал Беллингем. Английский полузащитник разместил несколько фотографий с матча и сопроводил их тремя словами: «Очень важная победа!»

В комментариях отметился нападающий Винисиус Жуниор, который обратился к Беллингему.

«Какой игрок!» - написал бразилец.

Отметим, что Винисиус Жуниор в воскресенье не смог сыграть за «Реал» из-за полученной ранее травмы.

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