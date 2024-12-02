Вратарь «Реала» Куртуа высказался о Мбаппе

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о нападающем команды Килиане Мбаппе. Бельгийский вратарь сравнил 25-летнего форварда с бутылкой кетчупа.
«Мбаппе обладает отличными игровыми качествами. Его можно сравнить с бутылкой кетчупа. Иногда кажется, что союз плохо льется, но затем резко выходит наружу. Думаю, то же самое произойдет с игрой Килиана», - приводятся слова вратаря в аккаунте Madrid Universal.
Напомним, что Мбаппе пополнил ряды «королевского» клуба в летнее трансферное окно. Он перешел на правах свободного агента.
В текущем сезоне француз сыграл 19 поединков, записав на свой счет десять забитых мячей и две голевые передачи.
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