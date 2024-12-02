Вратарь «Реала» Куртуа высказался о Мбаппе

«Мбаппе обладает отличными игровыми качествами. Его можно сравнить с бутылкой кетчупа. Иногда кажется, что союз плохо льется, но затем резко выходит наружу. Думаю, то же самое произойдет с игрой Килиана», - приводятся слова вратаря в аккаунте Madrid Universal.