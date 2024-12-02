«Реал» продлит контракт с Асенсио

В мадридском «Реале» восхищены игрой защитника Рауля Асенсио.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство мадридского клуба планирует предложить своему воспитаннику новый контракт с повышенной зарплатой.

21-летний испанец принял участие в трёх матчах «Реала» в нынешнем сезоне чемпионата Испании и отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение Асенсио с клубом истекает в конце следующего сезона, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается всего лишь в 300 тысяч евро.

Послезавтра, 4-го ноября, подопечные Анчелотти сыграют на выезде против «Атлетика» из Бильбао.