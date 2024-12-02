Себальос – о победе над «Хетафе»: «Очень хороший матч в нашем исполнении»

Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос прокомментировал победу над «Хетафе» (2:0).

«Это был очень хороший матч в нашем исполнении с первой минуты до последней. «Хетафе» играет компактно, пропускает мало голов, здорово обороняется в низком блоке, но мы задали хороший ритм, благодаря чему создавали опасные моменты.

Турнирное положение? Единственный шанс быть первыми – это набирать по три очка в каждом матче, что мы и делаем. В среду нас ждёт ещё одна сложная игра, надеюсь, что мы победим», – приводит слова испанца пресс-служба клуба.

В среду, 4-го декабря, «Реалу» предстоит отправиться в Бильбао, где сливочные сыграют на выезде против «Атлетика».