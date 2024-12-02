Рюдигер – о победе над «Хетафе»: «Осадок остался»

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер прокомментировал победу над «Хетафе» (2:0).

«Мы рады трём заработанным очкам, но есть осадок, потому что должны были забивать ещё несколько голов. Сейчас ситуация в Ла Лиге складывается неплохо, но нам нельзя расслабляться – это и характеризует «Реал». Мы должны продолжать в том же духе и добиваться успеха, это касается и Лиги чемпионов.

Игра на ноль? Оборона начинается с атакующих игроков, именно в этом компоненте мы стали лучше», – цитирует Рюдигера пресс-служба клуба.

Отметим, что «Реал» отстает от лидирующей «Барселоны» на одно очко, но «сливочные» имеют матч в запасе.