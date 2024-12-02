Анчелотти прокомментировал гол Мбаппе

«Команда провела хорошую игру и одержала заслуженную победу. Мбаппе в этом матче был опасен и забил классный мяч. Именно такой игры мы хотим от него. После неудачи в Ливерпуле болельщики поддержали Килиана», - приводятся слова итальянского специалиста на страницах газеты Marca.