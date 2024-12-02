Анчелотти прокомментировал гол Мбаппе

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с представителями СМИ после победного матча с «Хетафе». «Сливочные» выиграли со счетом 2:0 на «Сантьяго Бернабеу».
«Команда провела хорошую игру и одержала заслуженную победу. Мбаппе в этом матче был опасен и забил классный мяч. Именно такой игры мы хотим от него. После неудачи в Ливерпуле болельщики поддержали Килиана», - приводятся слова итальянского специалиста на страницах газеты Marca.
В текущем сезоне чемпионата Испании 25-летний француз сыграл 13 поединков. Мбаппе отметился восемью забитыми мячами (три – с пенальти) и одной результативной передачей.
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