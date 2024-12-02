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«Барселона» потерпела больше поражений в чемпионате Испании 2024/2025, чем «Реал» и «Атлетико» в сумме

02 Декабря 2024 • 11:14 Комментировать
Барселона
1:2
Лас-Пальмас

«Барселона» рискует потерять первую строчку испанской Ла Лиги в ближайшее время.

Каталонский клуб потерпел два поражения в последних трёх матчах чемпионата Испании, уступив на своём поле «Лас-Пальмасу» (1:2) и на выезде «Реал Сосьедаду» (0:1). Таким образом, подопечные Флика проиграли уже трижды в нынешнем сезоне – это больше, чем идущие следом мадридский «Реал» и «Атлетико» вместе взятые, проигравшие по разу.

«Барселона» занимает первое место в таблице, опережая идущий вторым мадридский «Реал» на одно очко, но при этом «сливочные» сыграли на матч меньше. Завтра, 3-го ноября, «Барселоне» предстоит сыграть на выезде против «Мальорки».

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