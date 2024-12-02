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Куртуа рассказал, почему у Мбаппе возникли трудности в «Реале»

02 Декабря 2024 • 07:29 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
1 3.35 X 3.55 2 2.12
04.12 23:00

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о проблемах Килиана Мбаппе.

Французский форвард пополнил ряды «сливочных» минувшим летом, перебравшись из «ПСЖ» свободным агентом. Как известно, Мбаппе давно мечтал выступать за «Реал», однако первые месяцы после переезда в Мадрид сложились для него непросто.

«Дело не в недостатке профессионализма или желания, – считает Куртуа. – То же самое происходило со мной, когда я пришёл в «Реал». Бывают моменты, когда что-то просто не получается. Нужно сохранять спокойствие и продолжать идти вперёд. Необходим поворотный момент, и я уверен, у Мбаппе он настанет. Надеюсь, гол в ворота «Хетафе» придаст ему уверенности, и в следующей игре он забьёт три «Атлетику», – передаёт Madrid Zone слова бельгийца.

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