Куртуа объяснил, почему отказался возвращаться в сборную Бельгии

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа предпочёл сосредоточиться на выступлениях за клуб.

32-летний футболист не играет за сборную Бельгии с прошлого года из-за напряжённых отношений с главным тренером Доменико Тедеско. Недавно у вратаря была возможность вернуться в национальную команду, однако он от неё отказался.

«Возвращение в сборную? У нас был хороший диалог, они хотели выслушать моё видение ситуации. Я был искренен, и я счастлив в Мадриде. Во время международных перерывов я мог восстановиться. Перед нами пример Вальверде и Винисиуса, которые летают по 20 часов на матчи сборных. Это очень утомительно», – цитирует Madrid Zone Тибо Куртуа.