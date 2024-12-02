«Реал Сосьедад» забил 2 гола с двух ударов и победил «Бетис»

В 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Бетис» и удивил слабой активностью в атаке - всего два удара и один в створ.
На 14-й минуте Диего Льоренте допустил оплошность и стал автором автогола. А на 28-й - Ромен Перро сбил в штрафной Микеля Оярсабаля. Пострадавший сам решил бить 11-метровый и развел по углам голкипера и мяч - 2:0.
Все попытки севильцев отыграться были бесплодными. Баски потеснили их с девятого места.
Протокол игры
|(1:0) Льоренте Диего14'
|(2:0) Оярсабаль Микель31'
Ремиро Алехандро•Арамбуру Хон•Субельдия Игор•Агер Наиф 45'46' (Пачеко Хон (46') •Муньос Айхен•Браис Мендес80' (Оласагасти Хон (80') •Субименди Мартин•Туррьентес Беньят55' (Марин Пабло (55') •Кубо Такефуса•Оярсабаль Микель 45'71' (Умар Садик (71') •Барренечеа Андер 47'55' (Гомес Серхио (55')
Силва Руи•Сабали Юссуф•Бартра Марк• 45'Льоренте Диего•Перро Ромен•Carlos Guirao55' (Авила Эсекьель (55') • 79'Алтимира Серхи83' (Хуанми Мигель (83') •Родригес Хесус83' (Флорес Матео (83') •Ло Чельсо Джовани•Эз Абде55' (Лосада Икер (55') •Роке Витор71' (Бакамбу Седрик (71')
01 декабря. Стадион "Реале Арена".
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