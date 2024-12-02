«Реал Сосьедад» забил 2 гола с двух ударов и победил «Бетис»

В 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Бетис» и удивил слабой активностью в атаке - всего два удара и один в створ.

На 14-й минуте Диего Льоренте допустил оплошность и стал автором автогола. А на 28-й - Ромен Перро сбил в штрафной Микеля Оярсабаля. Пострадавший сам решил бить 11-метровый и развел по углам голкипера и мяч - 2:0.

Все попытки севильцев отыграться были бесплодными. Баски потеснили их с девятого места.