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«Реал Сосьедад» забил 2 гола с двух ударов и победил «Бетис»

02 Декабря 2024 • 00:57 Комментировать
Реал Сосьедад
2:0
Бетис
окончен

В 15-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Бетис» и удивил слабой активностью в атаке - всего два удара и один в створ.

На 14-й минуте Диего Льоренте допустил оплошность и стал автором автогола. А на 28-й - Ромен Перро сбил в штрафной Микеля Оярсабаля. Пострадавший сам решил бить 11-метровый и развел по углам голкипера и мяч - 2:0.

Все попытки севильцев отыграться были бесплодными. Баски потеснили их с девятого места.

Протокол игры  
Реал Сосьедад2:0Бетис
(1:0) Льоренте Диего14'  
(2:0) Оярсабаль Микель31'  
Ремиро АлехандроАрамбуру ХонСубельдия ИгорАгер Наиф  45' 46' (Пачеко Хон ( 46') Муньос АйхенБраис Мендес 80' (Оласагасти Хон ( 80') Субименди МартинТуррьентес Беньят 55' (Марин Пабло ( 55') Кубо ТакефусаОярсабаль Микель  45' 71' (Умар Садик ( 71') Барренечеа Андер  47' 55' (Гомес Серхио ( 55')
Запасные: Одриосола АльвароУрко ГонсалесМарреро УнаиХави ЛопеcДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонБекер Шеральдо
Силва РуиСабали ЮссуфБартра Марк  45'Льоренте ДиегоПерро РоменCarlos Guirao 55' (Авила Эсекьель ( 55'  79') Алтимира Серхи 83' (Хуанми Мигель ( 83') Родригес Хесус 83' (Флорес Матео ( 83') Ло Чельсо ДжованиЭз Абде 55' (Лосада Икер ( 55') Роке Витор 71' (Бакамбу Седрик ( 71')
Запасные: Родригес РикардоНатанАдриан Сан-МигельРуибаль АйторДиао АссанеВьейтес Франсиско
01 декабря. Стадион "Реале Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Реал Сосьедад

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