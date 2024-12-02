Анчелотти объяснил, почему Эндрик не вышел на замену

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не выпустил Эндрика на поле в матче против «Хетафе» (2:0).

«Сливочные» забили два безответных мяча к 38-й минуте. 18-летний форвард так и остался на скамейке запасных, несмотря на комфортное преимущество.

«Я не хотел ничего менять за две минуты до конца, потому что Мбаппе был очень опасен впереди, а Браим Диас и Гюлер помогали в обороне», – передаёт Madrid Xtra ответ Анчелотти на вопрос о решении не выпускать юного бразильца.

Эндрик принял участие в 12 матчах «Реала» в текущей кампании, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.