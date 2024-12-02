Клуб Ла Лиги сомневается в подписании Фати по двум причинам

«Севилья» сохраняет интерес к нападающему «Барселоны» Ансу Фати, но сомневается в сделке.

Андалусийский клуб давно считается одним из главных претендентов на форварда, не проходящего в стартовый состав «сине-гранатовых». В последнее время речь ведётся о вероятном январском переходе 22-летнего футболиста. По данным Diario AS, «Севилья» находится в поисках усиления атаки и возможность подписания Фати, но сомневается в целесообразности сделки из-за высокой зарплаты игрока и его постоянных проблем с травмами.

Ансу Фати принял участие в семи матчах «Барселоны» в нынешнем сезоне, но результативными действиями пока не отмечался. Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 15 млн евро.